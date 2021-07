Egon Kaur katkestamisest: seekord oli see tõesti pigem minu sõiduviga

Kaur oli WRC3 klassis selgelt poodiumikonkurentsis ja tõusis 10. katse järel lausa teisele kohale. 11. kiiruskatsel sai Kaur WRC3 arvestuses kirja kaheksanda aja ning oli kiirematest selgelt aeglasem. Selgus, et katsel oli autol purunenud rehv, kuid pärast finišit rehvi vahetades avastati, et tegelikult oli vigastus sootuks suurem.

«Algul tundus tõesti, et piisab vaid vasaku esiratta vahetusest. Siis tuli ette võtta ka rooliotsa vahetus, mis oli saanud tabamuse. Seejärel selgus, et autol on ikkagi rohkem vigastusi, kannatada oli saanud ka vedrustus ja kahjuks tuli katkestada,» selgitas Kaur Postimehele antud lühiintervjuus.