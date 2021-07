Senine peatreener Toomas Annuk Raplat ei hülga

Jaak Karp avas treeneri vangerduste tagamaid nii: «Toomas oli valmis abis jätkama juhul kui peatreeneriks saab väga suure kogemuste pagasiga juhendaja ja pole mingit kahtlust, et Lluisel on see pagas olemas. Kindlasti vajab väljastpoolt tulija kedagi, kes on Eesti korvpalli köögipoolega tuttav ja seda on Toomas läbi ja lõhki. Ma usun, et see saab olema tema jaoks väga huvitav hooaeg.»