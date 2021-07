Nurinat tekitanud Rally Estonia punktikatse jääb alles

«Selle katse puhul on olnud palju keerulisi külgi ja ma tean, et tiimid ja sõitjad on olnud kriitilised. Olen nõus, et teisel läbimisel oli tee päris lõhutud ja see polnud piisavalt heas korras,» ütles Aava DirtFishile.

Küll aga kinnitas ta, et katset sõidetakse ka järgmisel aastal. «Tahame, et see fantastiline katse, sõidetaks Tartu linna servas puude vahel. Enamus on sellest siin olemas, me peame tooma puud ja metsa katse juurde. Lisaks täiustame teekatet, et pinnas oleks tugevam,» lisas Aava.

Ta möönis, et katse oli liiga aeglane, kuid ka selle vastu on neil rohi olemas. «Teeme uueks aastaks muudatusi, võtame mõned kurvid välja, et see oleks kiirem. Teame, et saame katse muuta esinduslikumaks. Hetkel on puudu loodusest – me teeme selle ilusaks,» ütles Aava lõpetuseks.