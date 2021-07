Harri Rovanperä poja triumfist Eestis: mul jäi süda mitu korda peaaegu seisma

«Ja siis need minutid, ootamine oli nii pikk. Kuradi minutid! Kuidas saab see nii kaua aega võtta? Aga siis jõudis ta finišisse ja see oli imeline. Fantastiline tulemus,» ütles Rovanperä DirtFishile.

Viimase katse keerulised olud ajasid ka kogenud rallimehe pabinasse. «Ütlesin ainult omaette. «Kalle, palun, sõida keset teed. Lihtsalt püsid keset teed,» meenutas Rovanperä.

Harri Ronvaperä meelest tõesti aeg lihtsalt venis ja võib öelda, et see hakkas ka 55-aastase endise tippsõitja tervisele. «Mul jäi süda mitu korda peaaegu seisma. Emotsioonid olid lihtsalt nii vinged. Me ootasime seda väga pikka aega. Kalle oli selleks juba pikka aega küps,» arvas ta.