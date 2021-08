Loebi ja Elena koostöö on rallimaailma üks õnnestunumaid, sest üheskoos võideti üheksa MM-tiitlit ja 79 MM-rallit. Tänavu märtsis teatati aga, et tipptasemel enam koos ei sõideta. Põhjuseks Loebi meeskonna Prodrive’i soov, et vanameister osaleks maratonrallidel uue kaardilugejaga.