0:2 kaotusseisust väljatulek pakkus nii mängijatele kui ka peatreener Cédric Énardile küll suurt rahulolu, kuid parandamisruumi jagub kõigi sõnul veel küllaga. «See oli nagu kaks erinevat mängu. Pean mõistma, et mehed on alles ettevalmistuse poole peal ja hommikul oli jõusaal, aga algus oli muidugi kohutav. Ilma servi ja vastuvõtuta ei saa võrkpalli mängida, aga kaks esimest geimi olid just sellised,» sõnas Énard.