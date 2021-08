Südilt võidelnud Kontaveit pidi tunnistama vastase paremust

Kaks kuud tagasi Birminghamis karjääri esimese WTA-turniiri võitnud Jabeur tunnustas pärast kohtumist samamoodi Kontaveiti. «Anett mängib väga hästi. Ta on agresiivne mängija ja teadsin, et ta pigistab minust välja selle viimase. Seda eriti olukordades, mis on tasavägised. Õppisin sellest mängust väga palju,» lausus tuneeslanna, keda ootab järgmises ringis ees poolatag Iga Swiatek (WTA 7.)