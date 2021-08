Sebastien Loeb peab läbirääkimisi Fordiga ja võib naasta WRC-sarja

Kinnitamata andmetel on Loeb ja Fordi toel MM-sarjas sõitev M-Sport pidanud läbirääkimisi, et prantslane sõidaks järgmisel aastal mõnel rallil nende Rally1-autoga. «Me räägime, see on praegu kõik, mis minult välja pigistate,» jäi M-Spordi omanik Malcolm Wilson vaoshoituks, kirjutas DirtFish.