OTSEÜLEKANNE JA -BLOGI ⟩ August välja roninud Eesti avas Teppan-Venno kaheraudse toel EMil võiduarve

Vigastustest räsitud Eesti meeste võrkpallikoondis alistas koduse EMi teises kohtumises Slovakkia 3:2 (25:27, 22:25, 25:18, 25:14, 15:13), mis tähendab, et unistus kaheksandikfinaali pääsemisest püsib jätkuvalt elus. Kohtumise käekäiguga on võimalik lähemalt tutvuda allolevas blogiaknast, peagi on kohtumine ka järelvaadatav.