Kaod koondises: Alliku jaoks on EM läbi, Tähe osas vaadatakse päev-päevalt

Kolmandas geimis põlvele liiga teinud Karli Alliku jaoks on turniir kahjuks lõppenud. Nurgamehel tuvastati põlvekedra dislokatsioon/nihestus ning arstide sõnul on taastumisaeg vähemalt kolm kuud. Täpsematele uuringutele ta veel jõudnud pole, seega pole teada, kas nihestuse tagajärjel said kahjustada ka teised koed.