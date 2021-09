Peatreener Enard: meie mäng oli tasakaalust liiga väljas

Kõike nukram näib Karli Alliku seis, kes haaras kolmandas geimis karjatuse saatel kinni oma põlvest ning viidi suurhallist ära kanderaamil. Vahetult pärast kohtumist puudus peatreeneril täpne info, mis seisus hoolealune on.

«Ma rääkisin Hannoga (alaliidu president Hanno Pevkur - K.J), kes oli Karliga suhelnud ja asi tundus justkui okei. Aga kui ma nägin teda karjatuse saatel põlvest kinni haaramas...» jättis Énard esiti mõtte pooleli. «Ootame homseni. Siis lööb valu ilmselt välja. Kas see on sidemed, menisk või midagi muud, eks ole näha. Ma ei tea, mis juhtus, kuid see valu oli ilmne.»

Kui mõni mängija annab EMi ajal positiivse koroonaproovi, on koondisel võimalik ta erandkorras välja vahetada. Tavalise vigastuse puhul säärast jokkerikaarti aga kasutada ei saa.

«Õnneks valisime EMiks viis nurgameest, kuid see oli tingitud Robi olukorrast,» jätkas Enard ning jõudis nõnda otsapidi teise murekohani ehk Robert Tähe terviseni.

Kaks nädalat tagasi reie lähendajalihast rebestanud nurgamees alustas tänast kohtumist küll varumeestepingilt, ent raskes seisus tuli temalgi lahingusse tõtata. Täht küll üritas, ent juba visuaalselt oli näha, et vigastus teda siiski segas. Täpsem tõde, mis seis on, selgub homme.

«Ma ei tahtnud teda täna mängitada. Me saime küll arstidelt rohelise tule, kuid kõnnime temaga siiski noateral. Nägin ka mängu ajal, et ta tundis midagi ega kõndinud normaalselt. Seega võtsin ta lõpuks välja,» avas Enard tausta.

Kui peakski käiku minema halvim stsenaarium ning järgmiseks kohtumiseks on audis nii Allik kui ka Täht, jätab see peatreenerile ainult kolm tervet nurgameest: Kristo Kollo, Albert Hurda ja Märt Tammearu. Kolm aastat tagasi, eelmise juhendaja käe all, sai mäletatavasti nurgas katsetatud ka diagonaalründajat Oliver Vennot, kuid Enard säärast lahendust seni katsetanud pole. Isegi mitte trennis. «Aga elame-näeme, kui sattume sellisesse olukorda, siis tuleb leida ideid.»

Tulles aga tänase Läti kohtumise juurde, siis peatreeneri sõnul said otsustavaks kaks asja: meie kehv nurgaosakond ning lõunanaabrite kvaliteetsem sidemängija.

«Statistikale otsa vaadates, numbrid pole tegelikult kohutavad, kuid meie mäng oli lihtsalt tasakaalust väljas. Venno pealt tõime punktid küll ära, ent nurgast piisavalt toetust ei tulnud,» alustas Enard.

«Raiusime liiga palju blokki ning meie rünnakul puudus mõte. Meil on vaja nurgast jõudu juurde ja see on minu jaoks suurim murekoht. Keskelt tegime täna oma ära: Ardo Kreek ja Timo Tammemaa olid head. Kuid meie rünnak polnud piisavalt balansis. Vajasime nurgast käike juurde, kuid paraku ei leidnudki sinna täna kedagi.»

«Meie noored sidemängijad olid suures plaanis okeid, kuid selgelt oli neilgi raske. Kui kõik sujub ja juhid geimidega 1:0, siis ongi kõik tore ja näpud püsti,» viitas juhendaja kaotusseisuga kaasnenud pingekoormale.

«Lätlastel oli kasutada [Deniss] Petrovs, väga kogenud sidemängija, kes suudab sellistes olukordades asju lahendada. Ta tegi täna väga head tööd ning see ongi see selline statistiliselt nähtamatu vahe kahe meeskonna vahel,» jätkas Enard ning kinnitas, et Läti otseselt millegagi ei üllatanud.