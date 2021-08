Saskia Alusalu esimene treener: intervjuudest kumas läbi, et järgmist olümpiat vist ei tule

«Kõikidest artiklitest ja intervjuudest, mis ta andis, kumas läbi, et järgmist olümpiat vist ei tule,» rääkis Treiman Postimehele. «Arvestades ka seda, et eelmise aasta jättis ta vahele ja ühtegi võistlust ei teinud. Isegi Tallinnas toimunud Eesti meistrivõistlustel ta jääle ei tulnud. Siis oli natuke kahtlane, et midagi on teoksil,» aimas Alusalu esimene treener karjääri lõpetamise teadet ette.

Treimani teada tegi Alusalu siiski trenni ning ka kiiruisutaja ise ütles Postimehele antud intervjuus, et lõpliku otsuse küpsemine võttis aega. «Kui ma Saskialt küsisin, et mis plaanid tal on, siis ta ikka ütles, et ta tahab minna Inzellisse oma endise treeneri juurde. Samas ta toonitas, et paljud otsad on veel lahtised,» meenutas Treiman vestlusi oma endise õpilasega.