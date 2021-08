Kaia Kanepi: Kostjuk tuli tuule ja kuumusega paremini toime, kuid olen USA lahtisteks valmis

«Ta mängis kindlamini kui mina ja tegi vähem vigu. Ta tuli tuule ja kuumusega paremini toime. Seda just tähtsatel hetkedel,» sõnas Kanepi vahetult pärast kohtumist Eesti ajakirjanikele.

Chicagos oli täna õhutemperatuur kell 11 hommikul juba 30 kraadi ning õhuniiskus samuti väga kõrge. Kanepi tõdes, et see tegi olemise väga uimaseks. «Päris lämbe oli see ilm ja niiske,» lisas Eesti teine reket.