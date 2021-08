Eesti korvpalliajalugu teinud peatreener: õpetasime vastased seda mängu mängima

«Pärast finaalikaotust tõmbab alati pisut masti maha. Tegelikult kestsime pool mängu päris ilusti ja asjad toimisid. Läksime ühel hetkel oma distsipliinist välja ja kohe karistati ära. Natuke läks aega mööda ja kui juba autasustamiseni jõuti, siis tulid positiivsed emotsioonid tagasi,» ütles Raudla intervjuus basket.ee-le.

Teel finaali said meie noormehed play-off'is jagu jagu Dominikaani Vabariigist ja Egiptusest. Alagrupis alistati Läti ja Sloveenia, kuid jäädi alla USA-le.

«Tase oli ilmselgelt kõva. Sellest mööda vaadata ei saa. Kolleegidega sai ka räägitud, et meie alagrupp oli sisuliselt surmagrupp. Sloveenia, keda me alagrupis võitsime oleks võinud vabalt ka medalil olla. Meie tabelipool oli selgelt tummisem kui teine,» arutles Raudla.

«Kui ikkagi USA-l on mees, kes järgmisel aastal on tõenäoliselt NBA draft'i esimene esimene valik ja kaks venda veel, kes peaksid draft'i esimeses ringis kaubaks minema, siis see räägib taseme kohta nii mõndagi. Ma olen 3x3 maailmas sees olnud kümme aastat ja tean, kui kõva see poiste sooritus on.»

Mis oli edu võti? «Ma arvan ikkagi, et selle formaadi tundmine. Naljaga pooleks julgen öelda, et me õpetasime veerandfinaalis dominikaanlased seda formaati mängima, poolfinaalis õpetasime egiptlased seda mängu mängima, kahjuks finaalis ameeriklasi ei õnnestunud õpetada seda mängu mängima,» naeris peatreener.

«Aga midagi pole teha, vastastel oli füüsilist jõudu ja oskusi nii palju rohkem. Ilma mängu tundmata võitsid nad meid ausalt ära. Andsime kõva lahingu, aga vastane oli lihtsalt parem. Taktika ja oma mängust kinnipidamine algusest lõpuni oli see, mis lõpuks tulemuse tõi.»

Raudla loodab, et U18 koondise edu taustal luuakse viimaks ka Eestisse 3x3 korvpalli profitiim.