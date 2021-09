BLOGI ⟩ Anett Kontaveit sai USA lahtiste teises ringis kindla võidu

Avasett möödus äärmiselt tasavägiselt ja kumbki ei suutnud pikalt edu haarata. Lõpuks suutis seisul 5:4 Kontaveit murda Teichmanni servigeimi ja kindlustas sellega avaseti võidu.

Teises setis olid jõuvahekorrad juba rohkem paigas. Kontaveit haaras kiirelt 3:0 edu ja kuigi Teichmann võitles ühe geimi endale välja, siis rohkemaks tal jaksu ei olnud ja Kontaveit kindlustas 6:4, 6:1 võidu.

Kuigi esimese servi protsent oli mõlemal peaaegu võrdne (Kontaveidil 67, Teichmannil 68), siis esimese servi palle punktidegks vormistas eestlanna tunduvalt paremini. Tema vastav näitaja oli 75 protsenti, Teichmannil jäi see kõigest 58 protsendi peale.

Kontaveidi võidule aitas kaasa ka fakt, et Teichmann tegi tunduvalt rohkem lihtvigu (Kontaveit 7 ja Teichmann 13) ja jäi hätta eestlanna esimese servi tõrjumisel, võites nendest vaid 28 protsenti punktidest. Šveitslanna sai küll kolm murdepalli, kuid ei suutnud neist ühtegi ära kasutada. Kontaveit teenis mängu jooksul kuus murdepalli ja kolm neist kasutas ära.

Mõlemad tennisistid tulid US Openile väga hea emotsiooniga. Kui Kontaveit võitis vahetult enne Clevelandi turniiri, siis Teichmann jõudis Cincinnatis finaali. Mitmed tipptegijad, sealhulgas Naomi Osaka maha murdnud šveitslanna jäi soojendusturniiril alla vaid maailma esireketile Ashleigh Bartyle.

USA lahtisi alustas Teichmann 6:3, 6:4 võiduga Cristina Bucsa (WTA 161.) üle. Kontaveit oli avaringis veel kindlam, ta alistas Samantha Stosuri (WTA 55.) 6:3, 6:0. Omavahel on kohtutud korra. Mullu jäi Cincinnatis 6:3, 6:4 peale eestlanna.

«Tal oli kindlasti paar nädalat tagasi Cincinnatis väga hea turniir, aga arvan, et olen ennast väljakul tundnud järjest paremini ning olen valmis raskeks mänguks. Kindlasti on tema heas vormis, mina olen heas vormis – loodan, et tuleb hea mäng,» arvas Kontaveit.