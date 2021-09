BLOGI ⟩ Üks Põhja-Iirimaa meisterlik individuaalne hetk kukutas Eesti jalgpallikoondise

Koondised on omavahel kohtunud kuus korda ning jäme ots on põhjaiirlaste käes, kel on kirjas neli võitu. Eesti on võidurõõmu tundnud kaks korda, väravaid on kuues lahingus löödud kokku 15 (Eesti seitse, Põhja-Iirimaa kaheksa).