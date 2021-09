Vipsi võimalus? Jaapani talent ei tea, kas jätkab F1-sarjas

AlphaTauris sõitva jaapanlase hooaeg on olnud keeruline ja seetõttu puudub tal kindlus selle üle, kas tuleval hooajal õnnestub tiimi jääda või ei. Tema põhiliseks konkurendiks kohale kuninglikus võidusõidusarjas on eestlane Jüri Vips.

«Ma pole kindel, aga see teade ei tule kindlasti sellel nädalal,» kirjeldas Tsunoda oma F1-s jätkamise võimalusi portaalile RacingNews365. «Ma arvan, et minu võimalused on 50-50. Need suurenevad või kahanevad selle pärast, et mul on ebastabiilne hooaeg,» jätkas 21-aastane jaapanlane.