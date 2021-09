Play-off'i lävele sattunud Avo Keel: ma siiralt närveerin Eesti ja Prantsusmaa mängu pärast

Samas tunnistas Keel ausalt, et julge veel järgmisele ringile mõtlema hakata. «Täiesti siiralt, mul pole homse suhtes hea tunne! Täiesti siiralt: ma närveerin. Lihtsalt nii on. Mis ma teha saan?» sõnas muidu ajakirjanikega muhedal toonil vestelnud treener tõsiselt.

«Ma ei ruttaks ette. Homme peavad kaks tegurit meie kasuks langema. Niigi on viimastel päevadel palju meie kasuks tulnud. Eks näis, kas see ka homme jätkub.»

Tõsi. Lätlastele avasid ukse eestlased, kes eile jäid 2:3 alla Horvaatiale. Keel oli mängu eel kindel, et meie mehed kodupubliku ees ei kaota, ent 2:0 edu anti siiski käest. Ärakukkumist ei osanud hästi põhjendada mängijad ega ka peatreener Cedric Enard.

«Vahel on selline päev, et sa lööd ja kõik õnnestub. Vahepeal oli Horvaatia vastuvõtt alla igasugust arvestust. Nad peksid lihtsalt nurgast kõrgeid palle: küll said kätest auti, siis otse maha... Vahel lihtsalt on nii,» analüüsis Keel eilset lahingut.

Kogenud juhendaja jagas turniiri jooksul oma hoolealuste suunas parajalt kriitikat, ent lõpuks selgus, et 2:3 kaotused võivad marjaks ära kuluda. Lätlaste jaoks on alagrupiturniir lõppenud, vaatamata tulemusele jäävad Keele hinge kahetised tunded.

«Ammu oleks võinud siin käia Läti lipp krae vahel edasi-tagasi. Samas ei saa öelda, et me oleks ka hirmsa õnnega play-off'i pääsenud, kui see peaks muidugi juhtuma. Ei saa öelda, et me oleks otseselt latti kolistanud.»