Neuville: kellelgi pole piisavalt mune, et FIA-le vastu hakata

2022. aastal vahetab WRC-autod välja Rally1 masinapark ning neile on lisandunud hübriidajam, mis lisab küll autodele võimu, kuid suurendab ka kaalu. Neuville on ka varasemalt väljendanud muret, et uue põlvkonna ralliauto võib kujuneda väga kalliks projektiks.

Sel nädalal toimuva Kreeka MM-ralli eel küsisid ajakirjanikud Neuville’ilt taas arvamust ning belglane näitas näpuga FIA-le ja usub, et Rally1 autod pole WRC jaoks piisavalt head. «Ma pole kindlasti nõus kõigi nende muudatusega, mida FIA ja meeskonnad kogu aeg teevad, et muuta auto vähem atraktiivsemaks, selle sõidustiil ohtlikumaks ja lõpuks võib see auto muutuda kõige kallimaks autoks üldse,» ütles Neuville ajakirjanikele, vahendas DirtFish.

Neuville tõi välja, et autodelt on eemaldatud päris palju aerodünaamikat ning nendega näidatav tempo ei ole praeguste autodega võrdväärne, pigem R5-autode tasemel. Hyundai sõitja pole üldse muutustega rahul ja väljendas seda päris konkreetselt.