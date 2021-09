Alliku vigastus osutus arvatust veelgi tõsisemaks

Esialgu tuvastati Allikul põlvekedra dislokatsioon, mille eeldatav taastumisaeg jäänuks kolme kuu kanti. Lähemal vaatlusel selgus aga, et lisaks on purunenud ristatisidemed, mis tähendab, et nurgamees jääb palliplatsilt eemale vähemalt pooleks aastaks.