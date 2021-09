Võrkpalli EMi avamängus põlve vigastanud Eesti rahvusmeeskonna nurgaründaja Karli Alliku sai tõsise hoobi, kui trauma lähemal uurimisel selgus, et see osutus esialgsest tõsisemaks. Omamoodi hoop on see sealjuures ka meie alaliidu rahakotile.