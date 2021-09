Mängukeelu saanud Liverpooli brasiillaste saatus on endiselt lahtine, Jürgen Klopp on nõutu

Sakslasest peatreener avaldas küll lootust, et olukord laheneb, sest läbirääkimised käivad, kuid ta oli tekkinud situatsioonist selgelt häiritud. Teda häiris, et klubidega ei konsulteeritud, kui MM-valikmängude Lõuna-Ameerika tsooni mängudeakent paika sätiti. «Meie pole selle asjaga üldse seotud. Reede hommikuks oli planeeritud Brasiilia ja Peruu kohtumine. Selline ajakava pole meie huvides ja me ei saanud sinna midagi parata,» rääkis Klopp klubi kodulehel.

Klopi meelest keeras kogu plaani kihva 10-päevane karantiin, mille tingis mängijatele Suurbritannias kehtiv koroonapoliitika. «See polnud meie otsus. Meie ei öelnud neile, et nad peavad karantiini jääma, samas ei saatnud me neid ka koondist esindama. Me ei tohigi midagi öelda – istume lihtsalt siin ja mõtleme, et mis küll toimub,» oli sakslane nõutu.