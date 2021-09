80-aastane Pele vajab jätkuvalt intensiivravi

«Edson Arantes do Nascimento (Pele – toim.) paraneb rahuldavalt,» andis Sao Paulo Albert Einsteini nimeline haigla teada reedel. Brasiilia meedia andmetel on ta teadvusel, kuid vajab jätkuvalt intensiivravi.

Eelmisel nädalal käis Pele operatsioonil, mille käigus eemaldati tema paremast käärsoolest kasvaja. Kohe pärast Pele avaldust tuli oma teatega avalikkuse ette ka tema ärijuht Joe Fraga. Ta sõnas väljaandele The Athletic, et 80-aastane jalgpallilegend tunneb end hästi, kuigi on haiglas pidanud viibima juba enam kui nädala.