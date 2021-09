Hyundai teatas, millal nad kinnitavad oma sõitjad järgmiseks WRC-hooajaks

Sordo on Hyundaisse kuulunud alates 2014. aastast, mil tiim MM-sarjaga taasliitus. WRC2 klassis on tiimi eest käimasoleval hooajal sõitnud Oliver Solberg ja Jari Huttunen, neist esimene on teinud valitud stardid ka WRC-autoga. Sel nädalal selgus, et Hyundaiga hakkab koostööd tegema ka M-Spordist lahkunud soomlane Teemu Suninen.