Thierry Neuville: Soome ralli on minu jaoks üks keerulisemaid

«Soome ralli on väga populaarne etapp – vanasti tundus, et ainult Skandinaavlased on suutelised seal võitma, kuid viimastel aastatel on ka teised hakanud seal hästi esinema. Minul seal veel võita pole õnnestunud, kuid ühe korra olen siiski poodiumile jõudnud,» meenutas belglane Hyundai pressiteenistusega suheldes kaheksa aasta tagust õnnestumist.

Pigem negatiivsed mälestused ei tähenda siiski, et talle ralli ei meeldiks. «See on väga tore etapp, kuid lihtsalt minu jaoks üks raskemaid. Mina olen kiire pigem tehnilistel rallidel, kus stardikoht mängib suurt rolli. Soomes on põhiline eesmärk aga gaasi põhjas hoida ning see erineb minu sõidustiilist kardinaalselt,» jätkas Neuville.

Mõistagi ei tähenda see, et ta ralli eel valget lippu lehvitaks. «Olen siiski suuteline kohanema ning see on just see koht, kus rallieelne recce (rajaga tutvumine - toim.) olulist rolli mängib. Sa pead oma märkmeid täielikult usaldama ning nendega lihtsalt kaasa minema. Me teame, mida tuleb teha selleks, et poodiumil lõpetada ja see on nädalavahetusel ka meie eesmärk,» lausus Neuville.