Kuuekordne maailmameister langes noorsõitja surmaga lõppenud õnnetuse järel süüdistuste alla

37-aastane Fabrizio otsustas pärast saatuslikku õnnetust karjäärile joone alla tõmmata, nahutas Rahvusvahelist mootorrattaspordi föderatsiooni (FIM), et nende jaoks on raha teenimine olulisem, kui inimeste elud. Samas leidis suurte kogemustega sõitja, et oma osa on ka Marquezil, kes on väga agressiivse sõidustiiliga ning noored sõitjad võtavad temast eeskuju.