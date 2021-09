Ogieri järgmise hooaja plaanid said selgemaks

Ogier on varem mitmel korral teatanud, et soovib suurele karjäärile autorallis tänavuse hooajaga joone alla tõmmata. Tegelikult soovinuks ta seda teha juba möödunud hooajal, kuid koroonaviiruse tõttu väga lühikeseks jäänud aastal ei tahtnud prantslane nõnda lõpetada.

Valitsev maailmameister võib tegelikult juba sel nädalavahetusel enda kaheksanda MM-tiitli autorallis kindlustada. Tema edu lähima jälitaja Elfyn Evansi ees on 44 silma ning MM-tiitli kindlustamiseks vajab ta vähemalt 61-punktilist edu. Seda juba enne kaht viimast osavõistlust.

Ogier pole varjanud, et soovib autorallist siirduda just kestvussõidu radadele ning WEC-sari võib olla just tema järgmine samm suures karjäris. Sellele annab tõuke ka fakt, et Toyota meeskond, kus ta praegu autorallit kihutab, osaleb ka selles sarjas.