Ferrari kinnitas, et on Lewis Hamiltoni vastu huvi tundnud

Intervjuus Sky Sportsile teatas Hamilton, et ei tea, miks ei saanud asja mõne aasta eest sahistatud üleminekust Ferrarisse. «Ma ei tea kunagi täpselt, miks seda ei juhtunud. Soovin neile kõike head ja kulutan aega, et takistada neil meistritiitlit võitmast,» naljatles Hamilton, kel on kuni 2023. aastani kehtiv leping oma praeguse tiimi Mercedesega.

Aastatel 2008–2014 Ferrari tiimipealik olnud Stefano Domenicali kinnitas, et Hamiltoni öeldu vastab tõele. «Ferrari tahtis Hamiltoni. Me arutasime seda,» ütles Domenicali Skyle. See tähendab, et ilmselt proovis Itaalia meeskond britti endale näpsata veel enne, kui ta sõlmis lepingu Mercedesega.