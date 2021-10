Euroliigat kaotustega alustanud Žalgiris vallandas peatreeneri, asendaja on juba leitud

Kaunase klubi kaotas eile kodusaalis Peterburi Zeniidile 64:70 , kaotusvalu tunti ka Euroliiga avamängus Lyoni Villeurbanne’iga. «On ilmselge, et meeskond ei mängi tasemel, mida kõik tahavad näha,» ütles Žalgirise direktor Paulius Motiejunas. «Mõned päevad tagasi mainisime, et selle eest vastutavad kõik.

Kahjuks ei saanud me väärtuslikku aega raisata ja pidime tegema kiire otsuse. See ei tähenda, et kõik, mida Schiller tegi, ei toiminud. 15 kuud kestnud koostööst võtame kaasa palju positiivset,» selgitas klubijuht.