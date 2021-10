Lihastes Bjørgen hakkas oma naiselikkuses kahtlema

Bjørgen rääkis Ingerid Stenvoldi kirjutatud raamatus, et sportlaskarjäär tekitas temas sügava trauma. Pidev treenimine muutis Bjørgeni keha sedavõrd muskulaarseks, et ühel hetkel palus suusataja Norra alaliidult luba kanda riideid, mis varjaksid rohkem tema treenitud käsi ja õlgu.

Kõige raskemal hetkel hakkas kaheksakordne olümpiavõitja lausa kahtlema oma naiselikkuses. «Kas peaksin teistsugune välja nägema? Kas olen piisavalt naiselik,» lausus 168 sentimeetri pikkune Bjørgen, kes kaalus toona 70 kilogrammi. Et Bjørgeni muskulaarset keha seostati tihtipeale dopinguga, ei teinud see suusataja elu just kergemaks.