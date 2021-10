Kontaveit läheb vastamisi hea sõbraga: Anett on praegu teistsugune mängija

Kontaveit ja Jabeur on seni väljakutel kohtunud kolmel korral, neist korra on peale jäänud eestlanna. Viimati mängiti teineteise vastu augustis Cincinnati avaringis, toona võitis 6:2, 4:6, 7:5 Jabeur.

«Oodata on väga rasket matši. Viimati mängisime Cincinnatis, kuid tunnen, et Anett on praegu teistsugune mängija, ta on enesekindlam. Ta mängib uskumatult,» avaldas Jabeur Kontaveidile tunnustust, vahendas WTA koduleht.