Jalgpalli MM-valikmäng peatati huligaanitsenud fännide tõttu 20 minutiks

«Pärast väravat lendasid meie poole täis pudelid, see oli natuke ohtlik. Aga me tulime tagasi väljakule ja lõpetasime mängu,» ütles Poola koondise kapten Robert Lewandowski pärast mängu.

Alagrupi seis on aga põnev: juhib Inglismaa, Poola jääb neist maha kolme punktiga. Ometi on võimalus alagrupist edasi pääseda ka Albaanial, Ungari võimalused on pigem teoreetilised. Alagrupis on statisti rolli jäänud Andorra ja San Marino.