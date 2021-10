Brooklyn Nets eemaldas meeskonnast vaktsiiniskeptilise superstaari

Klubi teatas, et neil polnud New Yorgis kehtestatud koroonareeglite tõttu muud valikut. Määrus sätestab, et kõik avalikel üritustel osalevad täiskasvanud peavad olema vaktsineeritud. Irving ei osale meeskonna treeningutel, rääkimata põhiturniiri mängudest.