Viimastel päevadel on palju kõlapinda leidnud NBA korvpalluri Kyrie Irvingu juhtum, kes on vaktsiiniskeptik ning on nüüdseks oma koduklubi poolt mängijate nimekirjast eemaldatud, kuniks mees ringi mõtleb. NHL sai aga täna teatada sõnumi, et nende mängijatest on praktiliselt kõik kaitsepoogitud.