Venemaa suusatreener: miks me ei ava Marit Björgeni vanu dopinguproove?

See juhtus 2017. aasta MMil, kus tema organismist leiti 19-norandrosteendiooli jälgi. Karistust norralannale siiski ei määratud, sest Björgen kasutas sel ajal menstruaaltsükli muutmiseks Primolut-N nime kandvat preparaati, kust aine ka pärines. Seda kinnitas ka Norra koondise arst Petter Olberg, kes lisas, et naiste seas on tegemist sagedasti kasutatava ravimiga.