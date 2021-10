Sõitjad avaldasid WRC hooaja viimase etapi osas nördimust

Kuigi protsentuaalselt on Monza rallil väljaspool ringrada sõidetavate katsete osakaal kasvanud, siis tegelikkuses jääb seda ikkagi väheks. Näiteks M-Spordi sõitjaid avaldasid nördimust, et ajakavas on jätkuvalt päris vähe korralikke asfaldikatseid.

«Ringrada on meie jaoks unikaalne asi, aga see ei kuulu rallisõitmise juurde. Meil on 11 head MM-etappi, ma ei mõista, milleks meile Monza (ringrada) vaja on. Ootasime rohkem normaalseid katseid ja vähem vuramist ringrajal, aga eks tuleb sellega leppida,» ütles Greensmith ajakirjanikele enne eelviimast etappi.

M-Spordi sõitja Adrien Fourmaux mõistab, et ringrajal tuleb mõned katsed sõita, kuid päevade lõikes tähendab see ikkagi, et enamus aega veedetaksegi Monzas. «Mägedes võiks olla täispikad võistluspäevad ning õhtul võiks sõita paar katset Monza ringrajal. See sobiks mulle kõige rohkem, aga usun, et korraldajad ja FIA (Rahvusvaheline autoliit – toim) andsid endast kõik, et see ralli üldse toimuks,» andis prantslane mõista, et vaid mõni hommikupoolik mägedes ei rahulda teda.