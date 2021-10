Flora peatreener andis oktoobri alguses platsil kokku kukkunud Seppiku kohta uut informatsiooni

«Vastavalt enesetundele ja sõltuvalt sellest, kuidas ta ennast tunnab, hakkab [Markus] vaikselt treeningutega liituma. Eks me samm-sammult vaatame, kui palju koormusi tõstame ja kuidas ta ennast tunneb. Tema peab ennast hästi tundma. Alles siis saame rääkida mängimisest,» lausus juhendaja, kuid lisas seejärel, et päris probleemi tuumani veel jõutud pole.

«Natukene on veel küsimärke. Selles suhtes, et uuringud olid korras, aga mingisugust valu ta tundis ja hingamisraskused olid. Arstid ei osanud täpselt öelda, sest testid ja asjad olid korras,» sõnas Henn.

Peaaegu kõik muremõtted on seotud klubi laatsaretiga, kus Seppik on paraku üks nimi paljudest. Peatreener Henn võttis selle demonstreerimiseks eile pressikonverentsi alguses taskust välja ka traumadega kimpus olevate meeste nimekirja.

«Meil on küsimärgid [Rauno] Alliku, Kostja (Konstantin Vassiljev - toim.) ja [Martin] Miller. Tänane (kolmapäevane - toim.) trenn ja homne hommik näitab, mis seisus nad on. Alliku ja Miller on pigem terved, aga neil on olnud päris pikk mängupaus taga ja selles mõttes ei saa öelda, et nad on 100 protsenti valmis,» alustas Henn.