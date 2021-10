Lehis: politsei uurimisest oli kasu, vaimne terror lõppes ja sain keskenduda Tokyo olümpiamängudele

«Tänan teid pakutud võimaluse eest, aga paraku olen otsustanud loobuda kaamera ees kommentaaridest teemal, mis on minu ja mu lähedaste jaoks liiga isiklik ja valus. Ma leian, et see lugu, mida ma olen proovinud iga hinna eest unustada, ei oleks pidanud jõudma avalikkuse ette.

Saan vaid lühidalt öelda, et see algas minu jaoks natuke üle kahe aasta tagasi, siis kui ma otsustasin vahetada treenerit. Ma olin oma senise karjääriga jõudnud punkti, kus pidin oma eesmärkide saavutamiseks tegema otsustavaid muudatusi. See oli minu isiklik kaalutletud otsus ning keegi väljapoolt mulle survet ei avaldanud. Täna saan kinnitada, et otsus oli ainuõige ja jätkan oma meeskonnaga liikumist maailma vehklemise absoluutsesse tippu.

Olen oma esimestele treeneritele tänulik nende aastate eest, mille nad pühendasid minu treenimisele ja ma ei ole kunagi pisendanud nende rolli.

Ma olin arvestanud, et Helen Nelis-Naukas reageerib mu treenerivahetuse otsusele talle omaselt emotsionaalselt. Aga ma ei osanud ette kujutada, et tema solvumine muutub vaimseks terroriks minu ja mu pere vastu. See muutis meie elu väljakannatamatuks, olime surutud nurka ja see oli paratamatu käik. Olin sunnitud pöörduma õiguskaitse organite poole abi saamiseks. Uurimise algatamisest oli kasu. Vaimne terror lõppes ja see andis võimaluse valmistuda kvalifitseerumaks Tokyo Olümpiamängudele.

Lootuses, et inimene on saanud oma veast aru ja et Helen Nelis-Naukas saaks ka oma eluga rahulikult edasi minna, otsustasime kriminaalmenetluse peatada. Tänaseks puudub mul ekstreener Helen Nelis-Naukasega igasugune suhtlus.

Kogu see lugu on juba mõnda aega tagasi minu jaoks lõppenud, ning ma väga loodan, et need katsumused ei kordu enam kunagi. Ma tahan pühenduda oma perele ja sportlike eesmärkide saavutamisele.

Ma ei soovi seda lugu rohkem puudutada ja usun, et ajakirjanikuna, kes on näinud selle loo üksikasju, te mõistate minu otsust kaamera ees kommentaaridest loobuda.