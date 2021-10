Uus hübriidauto valmistab rallimeestele peavalu. Järveoja: temperatuur võib osutuda kuumadel rallidel probleemiks

Nõnda viibivadki Hyundai mehed, eesotsas Ott Tänaku ja Martin Järveojaga, praegu Itaalias, et hübriidajamiga masinat testida. Ning testipäevad on ka asja ette läinud, sest kohe esimese võistluspäeva simulatsiooniga mõistsid sõitjad, et autos valitsev temperatuur on harjumuspärasest tunduvalt kõrgem.

Thierry Neuville'i paarimees Martin Wydaeghe täpsustas, et tegemist pole siiski ainult Hyundai probleemiga, vaid see tuleneb uute hübriidautode spetsiifikast. «Summuti jookseb mööda auto paremat külge, täpselt meie jalgade juurest ning sealt kiirgab meeletult kuumust. Kuid see on samamoodi ka Toyotal ning Fordil,» sõnas belglane ning lisas, et kui praegu on see veel väljakannatatav, siis kuumematel rallidel võib sellega seoses tõsiseid probleeme esineda.

«Praegu on väljas praktiliselt talv ehk õues on külm, aga kui sa läheb Portugali, Sardiiniasse või Keeniasse, siis on see kindlasti suur väljakutse,» sõnas ta portaalile DirtFish. «Aga meil on väga head insenerid, seega usun, et meil õnnestub sellele lahendus leida.»

Järveoja oli kamraadiga sama meelt. «Usun, et see temperatuur oleks kuumematel rallidel probleemiks. Täna, kui me testime, on väljas juba võrdlemisi külm, kuid isegi praegu on masinas väga kuum,» sõnas eestlane.

Hea uudis on aga see, et Hyundai teste olid kohapeal vaatamas nii FIA rallidirektor Yves Matton kui ka tehniline direktor Jerome Touquet, mis tähendab, et rahvusvaheline alaliit on probleemist teadlik ning tegeleb sellega.