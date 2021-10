Toyota jätkab Katsutasse panustamist, jaapanlane teeb WRC-autoga kaasa täishooaja

Mitu hooaega võistkonna süsteemi kuulunud jaapanlane tegi Yarise WRC-masinaga debüüdi 2019. aasta lõpus. Mullu kogunes võistlusi üha rohkem ning tänavu tagati talle juba täispikk hooaeg. Jõudsalt arenev Katsuta jõudis suvisel Keenia rallil esimest korda poodiumile, lõpetades teisena. Lisaks on kirjas kaks neljandat kohta.

Tänu sellele on 28-aastane jaapanlane Elfyn Evansi ja Kalle Rovanperä kõrval kolmas Toyota piloot, kes teeb tuleval aastal kaasa kõigil kavas oleval 13 rallil. Nüüd on Katsuta langetanud ka raske otsuse : kaardilugejana jätkab tema kõrval Aaron Johnston.

«Tänavune hooaeg on läinud väga hästi. Alguses hakkasin samm-sammult edasi liikuma ja tulemused läksidki järjest paremaks. Lõpuks jõudsime Keenias ka poodiumile, minu jaoks oli see väga eriline tunne,» arutles Katsuta.

«Ootan juba väga järgmist aastat. Uue generatsiooni [hübriid]autod on hoopis teistsugused. Tahaksin selle väljakutsega juba alustada. Lisaks ootan koostööd Aaroniga. Usun, et suudame koos teha veelgi paremaid etteasteid.»

Toyota WRC Challenge programmi mentor Juho Hänninen: «Olen väga õnnelik, et Takamoto saab taas kõige kõrgemal tasemel täishooaja kaasa teha. Tänavu on ta juba peaaegu kõigil rallidel osalenud, nii et kogemustepagas täienes oluliselt. Samas toob Rally1 autode tulek palju uut, ta peab sellega kohanema. Olen tuleva hooaja eel väga positiivne ja enesekindel.»