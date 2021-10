Saaremaa võrkpalliklubi eksmängija: peame uskuma ja lootma, et eelmise hooaja palgad makstakse veel ära

25-aastane pallur uskus veel üsna pikalt, et ehk puhutakse Saaremaa võistkonnale elu sisse, ent mingil hetkel see lootus kustus. Sügise algusest on Saar treeninud TalTechiga, eilses võidukas karikamängus Tallinna Ülikooli vastu käis ta esimest korda platsil.

«Me oleme oma töö ju ära teinud, aga palka selle eest ei maksta. Aga Ivar [Alt] lubab asjad ära klaarida meiega. Peame uskuma ja lootma, et see juhtub,» kinnitas Saar Võrkpall24-le antud intervjuus, et eelmisest hooajast püsivad võlad õhus.

Saaremaa võistkonna lugu on paras tragikomöödia. Tiimi nimekirjas pole ühtegi mängijat ega treenerit, kaasa ei lööda ühelgi kodusel võistlusel, kuid endiselt on õhus variant, et detsembri alguses alustatakse CEV Challenge Cup'i.

Eurosarjas meeskonna üles andmise tähtaeg kukkus 25. oktoobril, ent klubi president Ivar Alt ütles Postimehele, et nad palusid alaliidult neli päeva lisaaega. Ta oli üsna veendunud, et Saaremaa läheb 1. detsembril võõrsil ja nädal hiljem Taani klubi Gentofte vastu tulle.