Järjekordse tähtaja mööda lasknud Saaremaa VK loodab taas ametnike almusele

Seda siis teoorias, sest eile südaöösel kukkus Challenge Cupi registreerimistähtaeg ning ühtegi mängijat saarlased võistluseks üles ei andnud. Küll ei tähenda see automaatselt, et neid diskvalifitseeritaks, sest klubi president Ivar Alt kinnitas Postimehele, et nad palusid Euroopa alaliidult lisaaega.

«Helistasin sellele härrasmehele (eeldatavasti CEVi ametnik Roko Sikiric – toim.), kes meiega tegeleb ja palusin temalt pikendust. Tema palus soovi edastada kirjalikult ja selle ka eile hommikul tegin. Vastust pole veel laekunud, kuid meie palusime uueks tähtajaks 29. [oktoobrit], seda seoses üleminekute registreerimisega, kuna mõned mehed tulevad välismaalt,» sõnas Alt ning lisas, et abi on nad saamas ka Maarjamaalt. «On olemas ka kohalikke inimesi, kes tulevad meile paariks-kolmeks mängudeks appi.»

Ehk see kõik tähendab, et 1. detsembril sõidab Saaremaa tõepoolest Taani klubile Gentofte Volley'le külla ning nädal hiljem võõrustavad neid ka koduses Kuressaare Spordirhallis? «Praeguse teadmise põhjal küll,» kinnitas Alt, kuid täpsustas, et ei hakka veksleid välja käima enne, kui on saanud ka kirjalikke vastuseid.