FOTO ⟩ Monzaks valmistuval Rovanperäl õnnestus testipäeval jalameheks jääda

Testimine on muideks üks asi, mis on Toyotale tänavu varemgi peavalu valmistanud. Seda küll mitte õnnetuste ja avariide mõttes, vaid seal tehtud valearvestuste mõttes. Nimelt on Toyota õige seadistuse paikasaamisega hädas olnud nii Arctic Rallyl, Soome MM-etapil kui ka Kataloonias.

«On tõsi, et Kataloonia ei olnud esimene kord, kui meil test ebaõnnestus. Meil on olnud palju edu ja võite ja midagi on õigesti, kuid fakt on see, et peame mõnda asja veel õppima,» tunnistas tiimipealik Jari-Matti Latvala mõned nädalad tagasi intervjuus.