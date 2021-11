Tursunov tunnustas Kontaveiti: ta oli valmis end muutma

Juhendaja sõnul pöörduti tema poole ühest agentuurist, kes parasjagu Kontaveidi jaoks treenerit otsis. «See oli tõesti ootamatu, helistati agentuurist, mis Aneti jaoks töötas. Küsiti, kas ettepanek pakub mulle huvi või ei. Ütlesin, et jah, huvitab. Seejärel pidin vaatama mitut matši, kus Anett mängis, et mul oleks ideid, mõtteid, mida võiksin Anetile soovitada,» alustas venelasest juhendaja.

Oma metoodikast rääkides lausub Tursunov, et tema ülesanne on anda vaid infot, kuid selle kasutamise otsustab sportlane ise.

«Paljud mängijad kardavad teha muudatusi oma mängus, aga siin tuleb Anetti tunnustada, sest tema oli valmis midagi muutma. Kui mängija on muutusteks valmis, võtab kuulda, riskib, sest kunagi ei tea, kas see muutus aitab sind või mitte. Teed selle muutuse ja alles pärast näed tulemust. Ta oli selleks täiesti valmis,» tunnustas juhendaja hoolealust.

Erinevates intervjuudes on Kontaveit ka maininud, et Tursunov aitab tal väljakul ennast vabamalt tunda. Mis on selle saladus?

«Võib-olla ma aitasin tal oma mängu mingil määral lihtsamaks muuta. Esiteks oli tal vaja mõista, mille arvelt ta saab võita ja mis asjad teda segavad. Mille tegemine väljakul on tema jaoks ohtlik. Kui sa liiga palju väljakul mõtled, jääb tegutsemiseks vähe aega. Seepärast esiteks sa harjutad mingeid asju, sa treenid lihtsamaid lahendusi väljakul ja seejuures pead täpselt aru saama, et kahele-kolmele asjale tuleb koondada tähelepanu. Suurim keerukus oli selles, et mõista, mida on vaja tal täiendada, lisada ja millele ei tasu tähelepanu osutada,» sõnas Tursunov.