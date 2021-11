Halvad mälestused murdsid platsil nutma puhkenud Swiateki: tunnen häbi

Matšpalli eel juhtunut kirjeldas ta nii: «Olin lihtsalt vihane. Ma ei suutnud stressiga toime tulla. Ma kipun unustama, et mul on veel aega õppida – mängin aastalõputurniiril ju alles esimest korda. Mõnikord on okei ka kaotada, aga see võib meelest minna. Samas on iga mäng mulle väga tähtis. Tunnen pisut häbi, et olin nii kehval tasemel. Olen kurb.»