PM MEHHIKOS ⟩ Pliškova: Anett mängis lihtsalt imeliselt ja mul polnudki midagi teha

«Tegemist oli raske mänguga. Ma omasin esimeses setis mõningaid võimalusi, kuid tema head löögid otsustavatel hetkedel ja minu samaaegsed eksimused tähendasid, et need libisesid käest. No ja avaseti viimases geimis oli mul lihtsalt ebaõnne,» viitas tšehhitar 30:0 eduseisus toimunud võrgutripsule, kust Kontaveit silma pähe sai ning otsustavale murdele alguse pani. «Mulle tundus, et ta ei eksinudki täna eriti. Ta mängis imeliselt ning mul ei olnudki tema vastu midagi teha.»

«Ta mängibki ju väga hästi, mitte ainult täna, vaid viimastel kuudel. Esimene sett kulges päris võrdselt ning tasavägiselt, kuid tal õnnestus see endale kallutada. Mul oli tunne, et tegelikult oli minul avasetis rohkem võimalusi, mõned murdepallid (kolm tükki kolmandas geimis - K.J.) alguse poole. See viimane geim oli aga... lihtsalt õnnetu. Ma ei teinud otseselt vigu ega midagi, lihtsalt, see võrk. See oli väga õnnetu lõpp avasetile,» jätkas tšehhitar ning jõudis omapoolse analüüsiga seejärel teise setti.