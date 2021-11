ÖINE OTSEBLOGI ⟩ Kas Kontaveidil õnnestub kindlustada alagrupis esikoht?

Kuigi Anett Kontaveidi koht WTA aastalõputurniiri poolfinaalis on kindel, mis kindel, on lahtine veel see, kas eestlanna marsib nelja parema sekka alagrupi võitja või teise koha omanikuna. See saab selgeks Eesti aja järgi kell 3.30 algavas kohtumises, kus Kontaveit läheb vastamisi Garbine Muruguzaga.