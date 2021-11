De Gea Manchester Unitedi nigelast vormist: me ei oska palliga midagi peale hakata

«See, kuidas me täna mängisime, oli häbiväärne,» ütles De Gea pärast eilset 1:4 kaotust Watfordile BBC Sportile antud intervjuus. «Esimene poolaeg oli väga halb. See pole aksepteeritav, et see klubi ja need mängijad on sellisel tasemel. See on järjekordne õudusunenägu. Meil on olnud mõned raskused, aga ma ei oska midagi öelda,» oli De Gea pettunud.