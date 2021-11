Manchester Unitedi asenduspealik tüüris tiimi play-off'i, ent jääb ilmselt ikka kohast ilma

Kuulujuttudest on läbi käinud paljud kandidaadid, ent kõlakatest kaugemale polegi jõutud. Meistrite liiga alagrupiturniiri eelviimases voorus täitis peatreeneri kohustusi senine abiline Michael Carrick. Ja klubi legend sai tööga tegelikult hästi hakkama, sest United võitis 2:0 Villarreali ning kindlustas koha 16 parema hulgas.

«Viimased päevad on olnud kõigile rasked. Tundub, et peame selle võidu Ole Gunnarile pühendama,» sõnas Carrick pärast mängu. «Meil oli kindel ülesanne, mille pidime täitma. Olen väga õnnelik, et kõik läks plaanipäraselt.»