M-Spordi boss Soome rallitalendist: oleksime rumalad, kui teda ei kaaluks

«Usun, et see oli väga positiivne tulemus, kuna tema jaoks oli see uus auto. Ta teab ka ise, et on võimeline enamaks, kuid Jari tõestas meile, et ta on väga võimekas sõitja,» jätkas kaheaastase pausi järel taas klassivõidu üle rõõmustada saanud Millener usutluses rallit.fi-le ning lisas, et sooviks WRC2-klassis hooaja lõikes kolmandaks tulnud Huttuneni ka järgmisel aastal M-Spordi ridades näha.